Amsterdamse raadsleden in mei naar Nationaal Holocaustmuseum

Leden van de Amsterdamse gemeenteraad gaan dinsdagavond 21 mei op bezoek bij het Nationaal Holocaustmuseum, meldt de gemeente donderdag. Het bezoek was een voorstel van raadslid Itay Garmy (Volt) tijdens een commissiedebat Algemene Zaken naar aanleiding van de demonstraties bij de opening van het museum vorige maand.

Garmy is Joods en was zelf aanwezig bij de opening. Hij zei op X dat er bij de museumopening de “meest debiele dingen geroepen worden tegen elke bezoeker die langsloopt om stil te staan bij de Holocaust” en noemde dat “volslagen idioot”. In de daaropvolgende vergadering stelde hij daarom een werkbezoek van de raadsleden naar het museum voor, waar onder anderen burgemeester Femke Halsema positief op reageerde.

Er werd gedemonstreerd bij de opening van het museum op 10 maart tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog, om de oorlog in Gaza. De demonstraties kwamen de Amsterdamse driehoek op kritiek te staan, onder meer omdat deze te dicht in de buurt van de openingsceremonie en het museum zouden zijn geweest.

Halsema zei achteraf dat het geluid van de demonstraties luid en dichtbij was, “maar niet te dichtbij”. Voor zover bekend zijn er bij het Openbaar Ministerie geen meldingen binnengekomen van strafbare uitingen.