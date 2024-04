ANVS kijkt naar mogelijke risico’s van plek nieuwe kerncentrales

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) kijkt bij het beoordelen van een locatie die in beeld is voor de bouw van nieuwe kerncentrales naar de mogelijke risico’s voor de veiligheid. “Denk daarbij aan overstromingsgevaar of de bereikbaarheid van een locatie voor hulpdiensten. Maar ook of er voldoende koelwater beschikbaar is”, schrijft de ANVS in een reactie op het onderzoek naar een geschikte locatie voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

In de aanloop naar de bouw van de nieuwe kerncentrales is het mogelijk tot en met donderdag een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ANVS laat weten als vergunningverlener geen rol in de keuze voor een bepaalde locatie te hebben, maar beoordeelt wel of een plek geschikt is om veilig een kerncentrale te bouwen. “Daarom vinden wij het belangrijk om met onze reactie nu al duidelijk te maken waarop wij letten bij de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming rond een locatie”, schrijft de ANVS. De autoriteit kijkt ook of de plek waar nieuwe kerncentrales moeten komen goed kan worden beveiligd. Verder is het aantal mensen dat in de buurt van een locatie woont een aandachtspunt.

Het demissionair kabinet heeft in december 2022 de Zeeuwse gemeente Borsele aangewezen als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. De Eerste Maasvlakte is een alternatief.