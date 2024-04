Grote steden zetten derdelanders nog niet uit opvang

Den Haag en Utrecht zetten voorlopig geen derdelanders uit de gemeentelijke opvang. De elf derdelanders in Den Haag en vier in Utrecht mogen daar voorlopig blijven.

De gemeente Den Haag gaat nog niet over tot uitzetten, omdat er “nog veel onduidelijkheid is”, laat een woordvoerder weten. Ook de gemeente Utrecht gaat “absoluut” geen mensen uitzetten, zegt een woordvoerster. “Dat wilden we nog niet doen en dat gaan we nu ook niet doen.”

Demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg heeft gemeenten woensdagavond laten weten dat ze, met een paar uitzonderingen, mogen stoppen met de opvang. Volgens Den Haag is die mededeling van de staatssecretaris “nog vers”.

De derdelanders woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Na de Russische invasie vluchtten ze naar Nederland. Ze kregen hier bescherming, net als Oekraïners, maar die stopte in maart. Ze kregen vier weken de tijd om de opvang te verlaten. Die periode verliep dinsdag.

Veel derdelanders vechten dat aan bij de rechter, er is nog geen eindoordeel. De Raad van State, de hoogste rechter, heeft gezegd dat zes derdelanders voorlopig in de opvang mogen blijven omdat er geen zekerheid over hun status is. Die voorlopige voorziening geldt voor deze zes mensen, maar andere derdelanders kunnen in dezelfde gevallen dezelfde uitspraak verwachten. Ook sommige lagere rechters hebben bepaald dat derdelanders voorlopig in de opvang mogen blijven.