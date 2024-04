Informateurs zijn ‘verder de verdieping’ ingegaan

Informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf zijn deze week “verder de verdieping” ingegaan met de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB, zeggen ze. “We proberen niet alleen de afzonderlijke puzzelstukjes te bespreken, maar ook een beetje te kijken hoe puzzelstukjes bij elkaar kunnen komen.”

Omdat de “eerste ronde” achter de rug is, is volgens Van Zwol sprake van een “flexibele agenda”. Daarbij is het niet nuttig is om voortdurend met z’n allen aan tafel te zitten. “Urenlang achterelkaar vergaderen is vaak niet zo productief”, zei Dijkgraaf.

NSC-leider Pieter Omtzigt sprak donderdag een tijd lang afzonderlijk met de twee informateurs. Dijkgraaf: “We hebben een gesprek gehad om verder te peilen: hoe zit je in de wedstrijd? Wat zijn belangrijke dingen voor jou? Wat zijn dingen die je absoluut niet wilt?” Er was geen speciale reden om dat nu met Omtzigt te doen, zeggen de informateurs. De andere partijleiders komen ook nog aan de beurt.

Vrijdag zijn er geen onderhandelingen. De voorzitters van de Sociaal Economische Raad (SER), werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV komen dan op bezoek bij de informateurs. Die eerste is Kim Putters, de vorige informateur.