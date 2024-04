Ministerie helpt bij betere samenwerking moskeeën en gemeenten

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een zogenoemde handreiking gepresenteerd die moet leiden tot een betere samenwerking tussen gemeenten en moskeeën. Ze deed dat tijdens de Nationale Iftar van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) in Den Haag.

In de handreiking staan een aantal aanbevelingen. “Bijvoorbeeld elkaar beter te leren kennen en te begrijpen en zo samen te werken aan een echt gezamenlijke agenda”, zei de bewindsvrouw. Het document kwam tot stand in samenspraak met zeven gemeenten en zeventien bestuurders van moskeeën.

Aanleiding zijn incidenten binnen en rondom moskeeën die leiden tot spanningen en toenemende polarisatie. Zo kregen moskeeën te maken met bedreigingen, vernielingen en spanning rondom demonstraties, wat leidde tot gevoelens van onveiligheid en zorgen over de leefbaarheid in de buurt. Moskeeën hebben in de gesprekken die moesten leiden tot de handreiking aangegeven dat ze niet goed weten hoe ze hiermee moeten omgaan en ze ervaren dat de overheid weinig oog heeft voor hun zorgen. Gemeenteambtenaren zeiden op hun beurt dat ze weinig weten over hoe het eraan toe gaat in moskeeën.

Een betere samenwerking tussen lokale overheden en moskeeën moet volgens de opstellers van de handreiking onder meer leiden tot meer vertrouwen, tolerantie, respect, begrip en veerkracht en sneller schakelen bij een crisis. Hiervoor is een gelijkwaardige relatie, transparantie en toegankelijker communicatie nodig, staat in het document. Dat kan bijvoorbeeld door structureel contact en een gezamenlijke agenda.

Op uitnodiging van het CMO, een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels, schoven donderdagavond ruim 180 gasten aan bij de gezamenlijke iftarmaaltijd die het vasten tijdens de ramadan verbreekt in Juliana Plaza. Onder hen waren geestelijke leiders van de diverse religies, voorzitters van maatschappelijke organisaties, politici, ambassadeurs van verschillende landen en ondernemers.