Mores: als veiligheidstraining verplicht is, dan ook handhaven

Als de e-learning over respectvol samenwerken voor de audiovisuele sector verplicht is, dan moet die ook worden gehandhaafd. Dat zegt voorzitter Febe Deug van Mores, het steun- en adviespunt voor de culturele, creatieve en mediasector.

Eerder deze week zei De Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem dat hij niet van plan was de cursus te doen. KRO-NCRV liet toen weten dat de omroep alle medewerkers en presentatoren had verzocht de onlinetraining te doen en erop te vertrouwen dat “iedereen zelf de bewuste overweging kan maken om de e-learning wel of niet te doen”. Een woordvoerster van het Mediapact, dat verantwoordelijk is voor de e-learning, zei eerder dat de cursus verplicht is voor alle partijen die bij het Mediapact zijn aangesloten, maar dat ze uitgaan van “vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid”.

Dat niet overal wordt gehandhaafd wanneer de verplichte cursus niet wordt gedaan, vindt Mores opmerkelijk. “Als je zegt dat iets verplicht is, dan moet je ook handhaven”, zegt Deug. “Hoe dat handhaven eruit ziet, kan verschillende vormen hebben. Maar als iemand weigert, zou je op zijn minst wel het gesprek moeten aangaan. Het geeft ook een boodschap af dat iemand zegt: dat ga ik niet doen.”

Eerder zeiden ook al VI-gezichten René van der Gijp en Johan Derksen dat ze niet van plan waren de cursus te doen. Talpa liet toen weten dat iedereen de training moet volgen en deelname actief bevordert. “Dat doen we onder andere door actief te helpen herinneren, te monitoren en het gesprek aan te gaan.”