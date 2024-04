Nederland krijgt ruim 600 miljoen terug uit Brussel

Nederland krijgt in totaal ruim 600 miljoen euro aan te veel betaalde douanerechten terug uit Brussel. Dat melden minister Steven van Weyenberg (Financiën) en staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie had Nederland in drie afzonderlijke kwesties op de vingers getikt wegens een te lage afdracht van douanerechten. Het ging onder meer om zonnepanelen die werden geïmporteerd uit Taiwan en Maleisië en en om textiel en schoenen uit China.

Het kabinet was het niet eens met deze nabetaling maar maakte uit voorzorg toch alvast ruim 900 miljoen euro over naar Brussel, om hoge rentekosten over het uiteindelijk verschuldigde bedrag te voorkomen. Na overleg met de Europese Commissie wordt het leeuwendeel van dat geld nu dus teruggestort.