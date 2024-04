Nederlandse verdachte vast na neersteken kleuter in Duitsland

De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden na een steekpartij in een supermarkt. Daar raakte een 4-jarig meisje ernstig gewond.

Het incident vond woensdag plaats in Wangen im Allgäu (Baden-Württemberg). Het meisje was daar met haar moeder naar de supermarkt gegaan. Daar werd het kind aangevallen met een mes.

De autoriteiten zeggen dat een getuige het incident zag en de verdachte ontwapende. Die man verliet de winkel en kon later zonder verzet worden aangehouden. Het zou gaan om een 34-jarige Nederlander van Syrische komaf.

Het kind is overgebracht naar een ziekenhuis en zou niet in levensgevaar verkeren. Het is onduidelijk waarom het meisje is aangevallen. De verdachte en het jonge slachtoffer kenden elkaar vermoedelijk niet.