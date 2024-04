Nog eens 50 asielzoekers naar Jaarbeurs in Utrecht

In de Jaarbeurs in Utrecht worden nog eens vijftig vluchtelingen opgevangen voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, meldt de gemeente donderdag. Woensdag verwelkomde Utrecht al 75 asielzoekers op die locatie.

“Vijftig vrouwen zullen de komende dagen worden opgevangen om te voorkomen dat er vannacht mensen in het gras moeten slapen”, aldus de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma in een toelichting. “Onze opvang in de Jaarbeurs heeft daarmee een absoluut maximum bereikt en we zijn nu in overleg met gemeenten in onze regio om bij te springen”, vervolgt ze.

Volgens Dijksma ziet het er naar uit dat de oproep gehoor gaat vinden. “Onze regio Utrecht heeft ook al meerdere locaties waar mensen met spoed zijn opgevangen.”

De 75 asielzoekers die woensdag onderdak werd geboden, kunnen maximaal vier weken blijven in de Jaarbeurs. Daarna is het de bedoeling dat ze naar een “kwalitatief goede tijdelijke opvanglocatie” gaan, zo werd gesteld.

Dijksma noemt de situatie in Ter Apel “zeer ernstig” en zegt dat de noordelijke collega’s “het water aan de lippen staat”. Volgens de burgemeester is er sprake van een “stille crisis die zich nu aan het voltrekken is en daar maak ik me grote zorgen over. Solidariteit met de Groningers en een menswaardige opvang van vluchtelingen is nu geboden. Evenals een openlijke erkenning van de ernst van de situatie.”