Organisaties: onacceptabel dat mensen lang moeten wachten op zorg

De lange wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg zijn onacceptabel. Dat zeggen branchevereniging de Nederlandse ggz, cliëntenorganisatie MIND, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut van Psychologen. Ze willen dat zorgverzekeraars en de overheid in actie komen, want “ggz-patiënten zijn de dupe van de marktwerking en het inkoopproces in de zorg”.

De organisaties reageren op cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die meldt dat mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, in vrijwel het hele land te lang moeten wachten op behandeling. De wachttijden en het aantal wachtplekken “blijven onverminderd hoog”. Dat komt onder meer doordat meer mensen hulp nodig hebben voor geestelijke problemen, terwijl de sector al tijden kampt met personeelstekorten.

De vier organisaties willen dat zorgverzekeraars meer zorg inkopen bij instellingen, zodat daar meer ruimte komt voor cliënten. De overheid moet van hen meer geld steken in het opleiden en behouden van medewerkers en in goede financiering. Ook moet de beoordelingen van cliënten beter, zodat ze sneller op de goede plek terechtkomen en “de schaarse ggz wordt ingezet voor de mensen die deze zorg het hardst nodig hebben”.