Vierde aanhouding ongeregeldheden Hedel tijdens jaarwisseling

De politie heeft donderdagochtend een vierde verdachte aangehouden in verband met ongeregeldheden in Hedel tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het gaat om een 45-jarige man uit die Gelderse plaats.

Tijdens de jaarwisseling werden in Hedel politieagenten en brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk. Een agent liep daardoor een gehoorbeschadiging op. De gemeente Maasdriel, waar Hedel onder valt, gaf in de nieuwjaarsnacht om 02.00 uur een noodbevel af. Ook werd de ME ingezet.

Het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict van Omroep Gelderland laat donderdag nog niet eerder getoonde, herkenbare beelden zien van verdachten die zich tijdens de jaarwisseling misdroegen. De politie hoopt zo op het spoor te komen van nog eens zeven verdachten.

Op nieuwjaarsdag werd al een 22-jarige man uit Maasdriel aangehouden in verband met de ongeregeldheden en half januari een 29-jarige man uit Ermelo. Zij zitten nog vast. Een 24-jarige man uit Zaltbommel die eind maart werd aangehouden is weer heengezonden, maar blijft wel verdachte in de zaak.