A7 bij Purmerend nog rustig, maandag kans op grote verkeershinder

De voorbereidende werkzaamheden op de A7 bij Purmerend zorgen vrijdagochtend nog niet voor verkeershinder of drukte op de weg, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat is de komende avonden en nachten bezig om de nieuwe verkeerssituatie op de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal in te richten. Maandag begint Rijkswaterstaat met het versterken van de brug.

Vanaf zondagochtend is nog maar een helft van de brug beschikbaar voor verkeer. Weggebruikers rijden dan over vier versmalde rijstroken met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat verwacht dat dat op zondag nog niet meteen voor grote problemen gaat zorgen. In de nacht van zondag op maandag wordt de laatste hand gelegd aan het opbouwen van het werkterrein. De grote verkeershinder en drukte worden vanaf maandag verwacht, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Dan beginnen ook de werkzaamheden aan de brug, die vijf maanden gaan duren.

Rijkswaterstaat benadrukt dat de zorgen die omwonenden hebben over de bereikbaarheid van de regio door het deels afsluiten van de weg terecht zijn. “In principe kun je overal blijven komen. Het kan wel langer duren, houd daar rekening mee in de reistijd. Dat maakt het project wel spannend, maar we doen dit niet voor de eerste keer.”

Volgens de woordvoerder zal het met name de eerste dagen druk zijn. “De eerste dagen zijn de wen-dagen. Dan zul je zien dat het druk wordt, erna stabiliseert het, dan weten mensen hun weg te vinden en wordt het rustiger. Daar hopen we in dit geval ook op.”

Rijkswaterstaat houdt weggebruikers via hun sociale media-accounts en websites op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, aldus de woordvoerder. Om te voorkomen dat mensen gebruikmaken van sluiproutes wordt een aantal lokale wegen in de spits afgesloten voor doorgaand verkeer. “Zodat die wegen echt alleen gebruikt worden door mensen die daar wonen.”

Een tijdelijke brug kon niet, zegt Rijkswaterstaat. “We gaan de brug versterken, door gaten te boren en op te vullen met staal. Dat moet van bovenaf. Een noodbrug heeft veel impact op de omgeving, zoals veel voorbereidingstijd waardoor vrachtverkeer dat nu al anderhalf jaar omrijdt nog langer moet omrijden. De brug moet ook aansluiten op alle wegen eromheen. Ook speelt de stikstofproblematiek mee. Het is zo complex dat we geen mogelijkheid zagen om een noodbrug aan te leggen”, aldus de woordvoerder.