Advocaat slachtoffers bangalijst: bij strafbaar feit geen lid meer

Leden van studentenverenigingen die zich schuldig maken aan strafbare feiten zoals het maken en verspreiden van een bangalijst zouden als sanctie opgelegd moeten krijgen dat ze geen lid meer mogen zijn. Dat zei Ina Brouwer, de advocaat van ouders van Utrechtse studenten die recent op zo’n lijst terecht zijn gekomen, in het tv-programma Nieuwsuur.

Studentenvereniging Utrechtsch Studenten Corps (USC) maakte eerder bekend dat meer dan tien leden voor onbepaalde tijd geschorst zijn om de lijsten door “vermeende betrokkenheid”. Een interne commissie doet onderzoek naar de kwestie en die bepaalt welke definitieve sancties volgen.

Brouwer vindt dat verenigingen studenten zouden moeten laten ondertekenen dat ze geen strafbare feiten plegen. “En als je het wel doet, dan is de sanctie dat je geen lid meer bent. Je moet heel duidelijk zijn”, aldus de advocaat, die vindt dat ook universiteiten en hogescholen dergelijke afspraken moeten vastleggen met studenten.

“Je moet een norm stellen binnen de huidige maatschappij. En die moet helder zijn. Convenanten helpen niet”, aldus Brouwer in Nieuwsuur.

Eerder vrijdag werd bekend dat twee 20-jarige Utrechters zijn opgepakt op verdenking van het maken van een bangalijst, die online circuleerde. Daarop werden leden van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV “besproken op basis van hun uiterlijk”.

Daders kunnen vervolgd worden voor doxing, zei Brouwer in Nieuwsuur. Sinds 1 januari is het verspreiden van iemands persoonsgegevens om te kwetsen of bedreigen strafbaar, aldus de advocate. Dat kan leiden tot twee jaar gevangenisstraf, lichtte ze toe.

Volgens haar heeft de verspreide informatie “traumatische effecten” op de slachtoffers. Ze kunnen niet meer slapen, durven niet meer op hun kamers te wonen, niet meer naar de universiteit te gaan. Ook worden ze benaderd, aldus Brouwer, “door wildvreemde mannen die langskomen en bedreigen”, als gevolg van adressen en telefoonnummers die verspreid zijn.

Samen met de ouders gaat Brouwer proberen te zorgen dat alle verspreide data weg worden gehaald van internet en platforms.