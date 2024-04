Café van gijzeling Ede gaat zaterdag weer open

Café Petticoat in Ede, waar vorige week een gijzeling was, gaat zaterdagavond weer open. Het team van Petticoat vraagt bezoekers om “niet naar ons verhaal te vragen of hoe het met ons gaat”, melden zij op sociale media. Een 28-jarige man uit Ede gijzelde zaterdag urenlang vier medewerkers van het café. Er raakte niemand gewond. De gijzeling kreeg internationaal media-aandacht.

Het team van het café heeft “een hectische week met een rollercoaster van emoties” achter de rug. “In goed overleg hebben wij besloten om de draad weer op te pakken en onze deuren weer te openen. Dit zodat wij kunnen doen wat wij het beste kunnen: mensen een gezellige tijd brengen en een feestje bouwen.”

Het onderzoek naar de gijzeling loopt nog. De 28-jarige verdachte zit in voorarrest. Over zijn motief om vier mensen zeven uur lang vast te houden is nog weinig bekend. Eerder deze week zeiden zijn advocaten dat “een zeer langdurige zoektocht naar passende hulpverlening” en “de uitzichtloze situatie” waarin de man zat mogelijk motieven kunnen zijn geweest. De Edenaar woonde in een beschermde woonomgeving. Hij werd vorig jaar veroordeeld voor bedreiging. Hij moest zich laten behandelen in een psychiatrische instelling en zich geregeld melden bij de reclassering.

De man bedreigde de gegijzelden met messen. Hij zei ook explosieven te hebben, maar dat bleek achteraf niet waar. Volgens mede-eigenaar Kevin Verwoert van café Petticoat realiseren weinig mensen zich hoe groot de impact van de gijzeling is geweest op zijn team. In een schriftelijke verklaring aan de Gelderlander vraagt hij onder meer om rust voor zijn mensen. Hun leven staat volgens hem nog helemaal op zijn kop. Het team is na de gijzeling meermalen bijeen geweest, aldus Verwoert. “Ook wij hebben nog steeds veel vragen. Maar we willen het onderzoek en het komende strafproces niet in de weg staan.” Het team is dankbaar voor de enorme hoeveelheid berichten en steun in de afgelopen week.