Dijklander Ziekenhuis vraagt Rijkswaterstaat vergoeding om A7

Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn heeft Rijkswaterstaat om een vergoeding gevraagd voor kosten die gemaakt moeten worden door de langdurige werkzaamheden aan de brug van de A7, meldt het ziekenhuis vrijdag desgevraagd. Ook is “financiële compensatie gevraagd voor het verwachte productieverlies. Deze compensatie moet ervoor zorgen dat wij op korte en lange termijn onze zorg kunnen blijven leveren zoals we dat nu ook doen”, staat in een verklaring. Met productieverlies doelt het ziekenhuis op mogelijk uitstel van behandelingen, legt een woordvoerster uit.

Het ziekenhuis heeft diverse maatregelen getroffen in verband met de werkzaamheden, die maandag beginnen en vijf maanden gaan duren. Zo is onder meer in de planning zo mogelijk rekening gehouden met waar een patiënt woont. Ook worden waar mogelijk telefonische consulten ingepland, zijn er meer spreekurenmogelijkheden ingepland op de ‘buitenlocaties’ Volendam en Enkhuizen en zijn er extra zogeheten piketkamers gecreëerd voor zorgverleners die willen overnachten.

Ook is er gekeken of dingen anders georganiseerd kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld geregeld dat echo’s niet alleen in het IVF-centrum in Purmerend gedaan kunnen worden, maar ook in Hoorn. “Zodat deze vrouwen de reis naar Purmerend niet hoeven te maken tijdens de werkzaamheden aan de A7.”

Een speciale pendelbus hoeft niet ingezet te worden, aldus het ziekenhuis. Dit omdat het station van Hoorn op korte loopafstand ligt van het ziekenhuis. En omdat de vestiging in Purmerend goed te bereiken is via een busverbinding vanaf het station.

Rijkswaterstaat heeft de claim van het ziekenhuis ontvangen, zegt een woordvoerder. “We zijn daarover in constructief overleg.” Volgens hem past de aanvraag binnen een bestaande “financiële regeling nadeelcompensatie”, waarnaar een commissie nog gaat kijken. Over de hoogte van de gevraagde vergoeding kon hij geen uitspraken doen.