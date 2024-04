Drie mensen zijn gewond geraakt door een woningbrand in Amsterdam. Ze hebben rook ingeademd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand brak uit rond 01.40 uur in een huis aan de J.G. Suurhoffstraat in de wijk Eendracht en was snel onder controle.