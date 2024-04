Geen nieuwe rechter in zaak tegen ‘asielhotel’

Er komt geen nieuwe rechter in de zaak die was aangespannen door inwoners van Albergen tegen de komst van een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel. De wrakingskamer van de rechtbank in Zwolle meent dat de huidige rechter niet vooringenomen is.

In augustus 2022 meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming te geven een asielzoekerscentrum te openen in het voormalige hotel ’t Elshuys in het Twentse Albergen. Het was voor het eerst dat een gemeente tot medewerking werd gedwongen. Omwonenden vochten de door de gemeente verleende vergunning aan bij de bestuursrechter.

Die rechter zou volgens de bezwaarmakers vooringenomen zijn omdat hij eerst in een spoedprocedure en pas later in de bodemzaak uitspraak wilde doen. Dat de rechter dit deed “alleen in het voordeel van het COA”, zoals de jurist van de bewoners dat stelde, ziet de wrakingskamer niet.

Ook zou de rechter een van de verzoekers hebben aangeduid als ‘grootste tegenstander van het asielhotel Albergen’. Dit ging om de man die recent is opgepakt wegens bedreiging van de burgemeester. De rechter ontkent dit gezegd te hebben. De wrakingskamer ziet geen bewijs dat de rechter dit gezegd heeft.

De wraking zorgde voor uitstel van de uitspraak in deze rechtszaak die voor afgelopen dinsdag gepland stond. De rechtbank in Zwolle kon vrijdag nog niet zeggen wanneer er nu alsnog uitspraak gedaan wordt. Jurist Marcel Middelkamp, die een aantal inwoners bijstaat, zei vrijdag dat hij een nieuwe rechtszaak start. Dit gaat om omwonenden die eerder niet met hun bezwaren naar de rechter zijn gestapt.