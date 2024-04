Kabinet biedt alternatieven voor 1,5 miljard aan belastingplannen

Het kabinet heeft de Tweede Kamer vrijdag een reeks opties gepresenteerd als alternatief voor belastingmaatregelen die de Kamer zelf had voorgesteld. Bij de behandeling van het Belastingplan kwam het parlement met plannen die in totaal meer dan 1,5 miljard euro moesten opleveren, maar die inmiddels voor politieke onrust zorgen. Het kabinet presenteert daarom alternatieven.

Voor één belangrijke en veelbesproken maatregel, het versoberen van het belastingvoordeel voor expats, is nog geen alternatief bedacht. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) vraagt de Tweede Kamer te wachten op een belangrijke evaluatie van deze ’30 procent-regeling’, om er daarna een besluit over te nemen. Voor innovatieve bedrijven, waaronder chipmachinegigant ASML, is dit een belangrijk belastingvoordeel.

Van de overgebleven maatregelen levert het plan om dividendbelasting te heffen bij de inkoop van eigen aandelen het meeste geld op: 814 miljoen euro per jaar. Hiermee wilden oppositiepartijen het minimumloon extra verhogen. De kans is groot dat dit voorstel in de Eerste Kamer wordt weggestemd. De senaat had wel naar de alternatieven gevraagd waar het kabinet mee is gekomen.

Het afschaffen van andere belastingvoordelen die in de praktijk niet goed werken, zou een manier zijn om (een deel van) dit geld alsnog op te halen. Van Rij wijst erop dat “verschillende btw-regelingen negatief zijn geëvalueerd op onder andere de doelmatigheid en doeltreffendheid”. Uitvoering ervan kost bovendien veel geld. Het is ook een optie om werkgevers meer premie te laten betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoewel daar ook nadelen aan kleven.

Schuiven in de vennootschapsbelasting waardoor bedrijven uiteindelijk meer winsttaks moeten betalen, behoort ook tot de opties. Maar “als je mijn persoonlijke mening wil horen, vind ik dat je niet aan die knop moet draaien”, liet Van Rij zich vrijdag ontvallen.

Het kabinet heeft zelf ook al aangegeven tegenstander te zijn van een deel van de plannen waarmee de Kamer is gekomen. Ze vrezen voor negatieve effecten op het investeringsklimaat in Nederland: bedrijven zouden minder snel bereid zijn zich in Nederland te vestigen of uit te breiden.

Van Rij en demissionair minister van Economische Zaken Micky Adriaansens spraken dan ook met de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Zij voerden begin dit jaar gesprekken met topmensen van bedrijven als ASML, NXP, AkzoNobel, Philips en ING.