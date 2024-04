Kabinet vindt cijfers SCP over tweedeling verontrustend

Het is “verontrustend” dat rijke Nederlanders steeds minder in aanraking komen met armere landgenoten, zegt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) in een reactie op een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

“Want als mensen elkaar niet kennen, dan ken je elkaars leven niet, dan ken je elkaars opvattingen niet. En dat leidt eerder tot tegenstellingen, tot vooroordelen”, aldus de bewindsvrouw. Volgens haar is het ook belangrijk dat op de werkvloer wordt gekeken hoe de verbinding kan worden verbeterd.

De afgelopen tien jaar is de scheiding groter geworden, maar vergeleken met andere landen in de EU is de segregatie in Nederland niet extreem. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat vooral in en rond de Randstad en Eindhoven rijke Nederlanders afgezonderd leven van hun armere landgenoten.

Als mensen meer in hun eigen bubbel gaan leven “weet je ook niet meer wat er bij de anderen speelt, kan het onbegrip ook toenemen onderling”, reageert minister Carola Schouten (Armoedebeleid). De overheid heeft volgens haar niet een knop om de boel zomaar te veranderen, maar ook zij vindt dat onder meer naar de werkvloer moet worden gekeken.

“Ik vind het belangrijk dat we gewoon met elkaar blijven wonen. Dat we niet met z’n allen gaan terugtrekken in onze eigen plek”, zegt Schouten.