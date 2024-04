PVV wil geen Nexit meer, maar EU van binnenuit veranderen

De PVV wil zich in het Europees Parlement hard maken om “Nederland weer op 1” te zetten, maar zwijgt in haar verkiezingsprogramma inmiddels over het verlaten van de EU. In het vorige EU-programma uit 2019 werd nog wel gepleit voor een zogeheten Nexit. “We zullen keihard werken om de Unie van binnenuit te veranderen”, schrijft de PVV nu.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen november riep de PVV nog op tot een bindend referendum voor een Nexit. Daarover staat nu niets in het programma voor de Europese verkiezingen die begin juni worden gehouden. Wel wil de PVV de Nederlandse “soevereiniteit koesteren en beschermen”, bijvoorbeeld door vast te houden aan het vetorecht dat lidstaten hebben. Een woordvoerder van de PVV was vrijdag niet bereikbaar voor verdere toelichting.

In het programma, bestaande uit zeven pagina’s tekst, pleit de partij van Geert Wilders verder voor “samenwerking met gelijkgestemden” en een einde aan “eurofiele dromen”. Ook wil de PVV Europese regels aanpassen, zodat lidstaten zelf meer kunnen bepalen hoeveel migranten ze opnemen. De partij steunt Oekraïne in haar strijd “tegen de Russische agressor”, maar zegt niet hoeveel geld ze daarvoor wil uittrekken.