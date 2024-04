Twee tieners aangehouden om mogelijke aanslag bij huis loodgieter

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Vlaardingen twee jongens aangehouden die mogelijk van plan waren een aanslag te plegen op de loodgieter die al meer dan tien keer het doelwit is geweest van aanslagen.

Een 16-jarige jongen uit Krimpen aan den IJssel en een 15-jarige Rotterdammer zijn bij het huis van de loodgieter op de Gretha Hofstralaan opgepakt. Ze hadden spullen bij zich die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen, meldt de politie. Het duo zit vast in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.