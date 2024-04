USC: makers bangalijst krijgen rol in programma cultuurverbetering

De opstellers van de zogeheten bangalijst in Utrecht gaan een rol spelen in een programma ter verbetering van de cultuur binnen de aangesloten studentenhuizen, meldt studentenvereniging Utrechtsch Studenten Corps (USC) in een verklaring. Met het programma is inmiddels een start gemaakt, aldus de vereniging.

Eerder werd bekend dat meer dan tien leden voor onbepaalde tijd geschorst zijn om de lijsten door “vermeende betrokkenheid”. Vrijdag meldt het USC: “sanctionering is noodzakelijk en zal volgen”, al wordt niet duidelijk welke straffen zullen volgen. Wel meldt de studentenvereniging dat de “verantwoordelijken” ook onderdeel uitmaken van een toekomstige kennismakingstijd, waarbij ze “op gepaste wijze zullen reflecteren op deze situatie”.