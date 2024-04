Zorgen over bedreiging en intimidatie van Joden in Rotterdam

Meerdere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben in een brief aan het college van B en W hun zorgen geuit over de in hun ogen toenemende bedreiging en intimidatie van Joden in de stad. Aanleiding voor de brief is een incident waarbij vorige week een jongen met keppel na bezoek aan de synagoge in Blijdorp op weg naar de supermarkt werd uitgescholden en bespuugd.

“Bij andere incidenten werden joodse jongeren uitgescholden en uitgedaagd te vechten. En ons zijn nog diverse andere voorbeelden ter ore gekomen”, aldus de fracties van VVD, Leefbaar Rotterdam en de ChristenUnie. “Slachtoffers, in veel van deze gevallen nog kinderen, zijn geschrokken en vragen zich af of zij nog wel alleen over straat kunnen.” De voorzitter van de Joodse Gemeente Rotterdam spreekt over “een geest die uit de fles is”.

Het intimideren, bedreigen en fysiek belagen van Joden in Rotterdam heeft volgens de fracties “niets te maken met kritiek op Israël, maar is puur en verwerpelijk antisemitisme”. De partijen stellen dat “ferme veroordeling van antisemitisme vaak uitblijft en men zich liever verstopt achter clichés en algemeenheden”.

De fracties willen van het stadsbestuur weten of dat hun zorgen deelt en of Rotterdam “permanent in contact staat met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap over hun veiligheid”. Ook willen ze weten wie de daders zijn en of de veiligheidsmaatregelen op dit moment afdoende zijn.