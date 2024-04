Blokkades Extinction Rebellion verplaatsen zich door Den Haag

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag op meerdere plekken in Den Haag wegen geblokkeerd, nadat de politie ze eerder tegenhield bij de Utrechtsebaan (A12). Onder de betogers was de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, die twee keer werd opgepakt.

Toen de massaal aanwezige politie de honderden betogers rond 13.00 uur weerde van de A12 ging een groep van een kleine honderd mensen op de nabijgelegen Zuid-Hollandlaan zitten. Daar voegde Thunberg zich later ook bij. De actievoerders werden in stadsbussen weggevoerd.

Later op de middag dook Thunberg weer op met een groep andere betogers op de Koningskade. De politie haalde haar als eerste uit de groep en zette de Zweedse activist dit keer in een arrestantenbus. Anderen gingen net als bij de eerste blokkade in een stadsbus.

Vlak na de tweede blokkade ontstond er schuin tegenover weer eentje, met enkele tientallen actievoerders. De politie haalde ook deze mensen van de weg af. Daarop verplaatste een groep van enkele tientallen activisten zich naar de Bezuidenhoutseweg, waar vandaan ze ook in bussen werden geladen en weggevoerd.

Thunberg vertelde na de eerste aanhouding vanuit de bus telefonisch tegen het ANP dat haar arrestatie rustig is verlopen. “Maar daar gaat het niet om, ik ben hier voor het klimaatdoel.” De activist zei het idee te hebben dat ze haar boodschap goed heeft kunnen overbrengen in Den Haag. “Tientallen jaren wordt al beloofd actie te ondernemen. Dat gebeurt maar niet. We zullen zien of het nu wel lukt.”

De klimaatactivisten slaagden er niet in om zoals gepland de Utrechtsebaan voor de 37e keer te blokkeren. Rond 13.00 uur kwamen er honderden betogers bij de snelweg aan na een mars door de stad. De massaal aanwezige politie wist een blokkade van de A12 te voorkomen. Zeker drie personen zijn door agenten meegenomen toen ze langs de politie de snelweg probeerden op te gaan.