Greta Thunberg opgepakt bij wegblokkade in Den Haag

De bekende klimaatactivist Greta Thunberg is aangehouden bij een wegblokkade van Extinction Rebellion op de Zuid-Hollandlaan in Den Haag. De politie heeft haar in een stadsbus met arrestanten gezet, zag een verslaggever van het ANP.

Thunberg voegde zich even daarvoor met een aantal andere mensen bij een groep van een kleine honderd betogers die de weg vlak bij de Utrechtsebaan (A12) blokkeerden.

De Zweedse Thunberg zei vanuit de bus telefonisch tegen het ANP dat haar arrestatie rustig is verlopen. “Maar daar gaat het niet om, ik ben hier voor het klimaatdoel.” De activist zei het idee te hebben dat ze haar boodschap goed heeft kunnen overbrengen in Den Haag. “Tientallen jaren wordt al beloofd actie te ondernemen. Dat gebeurt maar niet. We zullen zien of het nu wel lukt.”

Toen de bus met aangehouden betogers vertrok, klonk een luid applaus van andere actievoerders.