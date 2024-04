Greta Thunberg weer op vrije voeten na blokkades Den Haag

Greta Thunberg is weer op vrije voeten nadat ze eerder op de dag werd opgepakt bij blokkades van Extinction Rebellion (XR) in Den Haag. Dat meldt een woordvoerster van de klimaatactiegroep. De politie bevestigt dat alle betogers die werden aangehouden voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties inmiddels zijn vrijgelaten, inclusief de Zweedse klimaatactivist.

Klimaatactivisten van XR probeerden zaterdagmiddag de Utrechtsebaan (A12) te blokkeren. De politie hield dit tegen, waarna actievoerders op verschillende plekken elders in de stad wegen blokkeerden.

Thunberg werd twee keer opgepakt. De eerste keer werd ze in een stadsbus weggevoerd, nadat ze zich bij een blokkade op de Zuid-Hollandlaan had gevoegd. Later op de middag voegde ze zich ook bij een blokkade op de Koningskade, waarna ze in een arrestantenbus werd gezet.

In totaal werden zaterdagmiddag rond de vierhonderd klimaatactivisten aangehouden. De meesten van hen werden opgepakt voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties. Twaalf mensen werden aangehouden toen ze de A12 probeerden te blokkeren. Zij voldeden onder meer niet aan een bevel of weigerden zich te identificeren. Hoeveel actievoerders van die twaalf op dit moment nog vastzitten, kon een woordvoerder van de politie zaterdagavond niet zeggen.