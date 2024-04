Klimaatactivist Greta Thunberg is opnieuw opgepakt door de politie bij een blokkade van Extinction Rebellion in Den Haag. Eerder op de middag werd ze ook al aangehouden, maar ze keerde terug in de stad nadat ze was weggevoerd in een bus met andere betogers. Daar maakte ze wederom deel uit van een blokkade, dit keer op de Koningskade.

De politie haalde haar als eerste uit de groep en zette de Zweedse activist dit keer in een arrestantenbus.