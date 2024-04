Klimaatactivisten XR blokkeren Zuid-Hollandlaan in Den Haag

Een kleine honderd klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn erin geslaagd een weg in Den Haag te blokkeren. Aanvankelijk hield de politie de demonstranten tegen bij de Utrechtsebaan (A12), maar even later lukte het ze alsnog om op de nabijgelegen Zuid-Hollandlaan te gaan zitten.

De politie riep kort nadat de activisten de weg op waren gegaan dat ze worden aangehouden. De groep is iets verplaatst zodat het verkeer er makkelijker langs kan.

Rond 13.00 uur kwamen honderden betogers aan bij de A12, onder wie de bekende klimaatactivist Greta Thunberg. De actievoerders wilden de weg voor de 37e keer blokkeren. De politie wist dat te voorkomen. Het verkeer rijdt nog over de Utrechtsebaan.

Thunberg is erbij omdat tijdens de blokkade nieuwe internationale acties worden aangekondigd tegen zogenoemde fossiele subsidies, waarmee fiscale voordelen voor bedrijven in de fossiele sector worden bedoeld. De Zweedse klimaatactivist zit niet bij de groep op de Zuid-Hollandlaan.

De politie is massaal aanwezig en riep om dat het niet is toegestaan de snelweg te betreden en dat er geweld kan worden gebruikt als dat wel gebeurt. Zeker drie personen zijn door agenten meegenomen toen ze langs de politie de A12 probeerden op te gaan, zag een verslaggever van het ANP.

De activisten worden verwezen naar de nabijgelegen Laan van Reagan en Gorbatsjov om te demonstreren. Op de snelweg staan meer dan twintig politiebusjes van onder meer de mobiele eenheid. Ook is er politie te paard aanwezig en hangt er een drone in de lucht. De betogers maken muziek en zingen leuzen. Ook hebben ze XR-vlaggen en spandoeken bij zich met teksten als ‘Stop fossiele subsidies!’ en ‘Deze weg loopt dood’.

Vorige week mislukte een poging van de klimaatactivisten om de snelweg A10 in Amsterdam af te zetten. Bij die actie werden 25 mensen opgepakt.