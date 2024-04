Omtzigt sust op partijcongres zorgen over samenwerking met PVV

Pieter Omtzigt sust bij het eerste officiële congres van zijn partij NSC de zorgen van een deel van de leden over een samenwerking met de PVV. Een lid vroeg in een motie om zo min mogelijk concessies te doen aan de radicaal-rechtse partij van Geert Wilders. “Maakt u zich niet druk”, zegt Omtzigt daarover. De partijleider belooft in een congreshal in Breda samen met de andere onderhandelaars “vol voor het eigen gedachtegoed” te staan.

De NSC-leider noemt bestaanszekerheid, betere woningen en “grip op migratie” als punten waar hij zich hard voor wil maken. Meer wil Omtzigt niet zeggen over de formatie, omdat radiostilte is afgesproken.

De indiener van de enige motie die kritisch is over een coalitie met de PVV heeft onvoldoende handtekeningen verzameld om die ter stemming te brengen tijdens het congres. Desondanks wordt de oproep omarmd door het bestuur, die deze ziet als een “ondersteuning van de ingezette lijn”.