Schoten gelost bij Amsterdamse woning waar explosief afging

Een woning aan de Sijsjesstraat in Amsterdam-Noord is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Een nacht eerder probeerde iemand ook al op de woning te schieten. Dat mislukte, maar een paar uur later ging toen wel een explosief af dat schade aan de buitenkant veroorzaakte. Niemand raakte gewond door de beschietingen of de explosie.

De politie kreeg zaterdagochtend rond 02.30 uur een melding dat er schoten waren gehoord bij de woning, zegt een woordvoerster van de politie. Agenten vonden in elk geval één huls op straat en zagen één inslag van een kogel. De woordvoerster sluit niet uit dat meerdere schoten zijn gelost. Het forensisch onderzoek bij de woning is nog gaande. Of de bewoners thuis waren op het moment van de aanslag kon ze niet zeggen.

De politie onderzoekt of er een verband is met de eerdere aanslagen. Ze roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden. Er is niemand aangehouden.