Wilders hekelt stijgende asielinstroom, wil ‘nul concessies’

PVV-leider Geert Wilders heeft vrijdag ondanks de radiostilte die de formerende partijen hebben afgesproken fel gereageerd op de stijging van het aantal asielzoekers dat de komende twee jaar naar Nederland komt volgens nieuwe prognoses van het demissionaire kabinet. De instroom van asielzoekers en migranten is een belangrijk onderwerp op de formatietafel, waar de PVV onderhandelt met VVD, NSC en BBB. De vier partijen willen allen een vermindering maar de manier waarop ze dat willen bereiken, verschilt.

Op X laat Wilders weten dat hij de “groeiende asielinstroom niet meer kan aanzien. Ons land is propvol, het kost miljarden, we hebben een giga woningtekort en steeds meer dorpen en steden lijken bezet gebied. Nederland is onherkenbaar. Overal azc’s. Dat moet snel stoppen. Nul concessies. Ben er klaar mee.” Wat hij precies bedoelt met concessies, is niet duidelijk.

NSC-leider Pieter Omtzigt wilde bij Op1 niet reageren op de uitlatingen van Wilders. Hij zou de tweet niet retweeten, zei hij droog, omdat hij er anders over denkt. Hij wees erop dat de campagnes voor de Europese verkiezingen zijn begonnen en dat migratie daarin een belangrijk onderwerp is waar zeer verschillend over wordt gedacht. Volgens Omtzigt kun je dan van politici verwachten dat ze er iets over zeggen.

JA21-leider Joost Eerdmans vindt dat er geen tijd is te verliezen. Op X stelt hij dat “de instroombeperking van asielzoekers nú topprioriteit moet krijgen. Deze week stemde de Kamer in met onze motie die daartoe oproept.” Hij wijst erop dat demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) nog voor de zomer maatregelen zou moeten nemen en “dat niet voor zich mag uitschuiven”.