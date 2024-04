Minister Bruins Slot bij herdenking genocide in Rwanda

Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) is zondag bij de herdenkingsceremonie in Rwanda van de genocide die daar dertig jaar geleden op die dag begon. Toen werden binnen een paar maanden zeker 800.000 mensen vermoord, voornamelijk Tutsi’s, maar ook gematigde Hutu’s.

“De genocide in Rwanda is een van de grootste humanitaire tragedies uit de geschiedenis. Dit mag niet worden vergeten. Daarom is het belangrijk om hier stil bij te blijven staan”, zegt de demissionaire bewindsvrouw.

De genocide begon nadat het vliegtuig van president Juvénal Habyarimana (een Hutu) uit de lucht was geschoten bij de hoofdstad Kigali. Nog altijd is niet opgehelderd wie daar verantwoordelijk voor was. Na de vliegramp openden extremistische Hutu’s de jacht op Tutsi’s. Internationaal werd niet ingegrepen.

Huidig president Paul Kagame, destijds rebellenleider, maakte een eind aan de volkerenmoord. Hij en zijn vertrouwelingen hebben sindsdien de touwtjes stevig in handen in het land in het oosten van Afrika. Op economisch gebied is veel vooruitgang geboekt onder Kagame, maar dat is ten koste gegaan van de democratie.

“Nederland zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen straffeloosheid voor internationale misdrijven”, aldus Bruins Slot. “Zo ook in Rwanda, waar we ons hebben ingezet voor gerechtigheid voor de slachtoffers van de genocide tegen de Tutsi, onder meer door bij te dragen aan de wederopbouw van de justitiesector in Rwanda.”

Na het bezoek aan Rwanda reist de minister door naar Ethiopië.