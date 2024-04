Weer te veel asielzoekers in Ter Apel, ook nachtopvang vol

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overnachten nog altijd meer mensen dan door de rechter is toegestaan. In de nacht van zaterdag op zondag brachten 2182 mensen er de nacht door, een meer dan de nacht daarvoor. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

De nachtopvang in 2e Exloërmond zat afgelopen nacht met tweehonderd mensen vol. Asielzoekers die daar de nacht doorbrengen, gaan in de regel overdag weer terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is in 2e Exloërmond plek voor tweehonderd asielzoekers. De nachtopvang is nog tot 10 april open en verhuist daarna naar het Drentse Zuidwolde.

De rechtbank in Groningen bepaalde eind januari dat het COA het aantal asielzoekers in Ter Apel moet terugbrengen naar maximaal 2000. Vanaf 22 februari moet het COA zich aan die uitspraak houden. Voor iedere dag dat dat niet lukt, betaalt de asielopvangorganisatie een dwangsom van 15.000 euro aan de gemeente Westerwolde, waarvan Ter Apel deel uitmaakt. Het dwangsombedrag, dat van de rechter mag oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro, komt inmiddels uit op 480.000 euro.