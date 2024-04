Bezorging van stempassen verkiezingen mogelijk aangepast

Kiezers krijgen bij volgende verkiezingen hun stempassen misschien op een ander moment thuis gestuurd. De bezorging verliep bij de afgelopen verkiezingen moeizaam, en daarom worden de wettelijke regels wellicht aangepast, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Nu is het zo dat mensen hun stempas via de gemeente uiterlijk twee weken voor de verkiezingen thuis ontvangen. Als dat niet goed is gegaan, kunnen ze in hun gemeente een vervangende stempas aanvragen. Als ze dat schriftelijk doen, moet dat uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen binnen zijn. Afgelopen november kregen in totaal duizenden inwoners van Amsterdam, Goirle, Noordoostpolder en Middelburg geen of te laat hun stempas voor de Kamerverkiezingen thuis.

De Jonge zegt dat hij met PostNL heeft gesproken over de problemen. De minister wil laten onderzoeken of het nodig is om de termijnen “voor de bezorging van de stempas, de vervangende stempas, de kiezerspas en de schriftelijke volmacht” te verruimen. Hij laat in het midden of dat betekent dat er eerder moet worden begonnen met bezorgen, of dat er dichter bij de verkiezingen nog kan worden bezorgd.