Klimaatactivisten bekladden ministerie met verf, 2 aanhoudingen

Activisten van Extinction Rebellion (XR) hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maandagochtend besmeurd met roze verf. Daarmee willen ze het departement naar eigen zeggen “een extra roze bril” geven, “omdat ze geen prioriteit leggen bij het afschaffen van de fossiele subsidies”. De politie laat weten dat er twee mensen zijn aangehouden voor de bekladding.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat er aangifte zal worden gedaan tegen de actievoerders. Ook zal geprobeerd worden de kosten van het schoonmaken op deze mensen te verhalen. Het gebouw wordt maandag nog schoongemaakt.

Met de fossiele subsidies worden fiscale voordelen bedoeld die het gebruik van fossiele brandstof bevoordelen. “Terwijl de klimaatcrisis inmiddels alles bedreigt wat ons lief is, gaat de overheid rustig door met het financieren en faciliteren van industrie die doet alsof er wordt vergroend, maar ondertussen gaat voor maximale winst over de rug van onze toekomst”, zegt een van de activisten daarover. “Dit moet stoppen.”

Volgens XR duurt de afbouw van de fossiele subsidies te lang. Er gaan tientallen miljarden euro’s naar fossiele subsidies (vaak belastingvrijstellingen) en het demissionaire kabinet is al begonnen met het verminderen hiervan. Maar uit een rapport van enkele ministeries in februari bleek ook dat afbouwen van alle subsidies niet eenvoudig is en deels internationaal moet gebeuren.