Milieudefensie gaat weer naar aandeelhoudersvergaderingen

Klimaatactivisten van Milieudefensie gaan dit jaar opnieuw langs bij de aandeelhoudersvergaderingen van “grote vervuilende bedrijven”. Aanstaande woensdag vormt de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize “de eerste etappe van het aandeelhoudersseizoen” van de milieuorganisatie, heeft Milieudefensie aangekondigd.

Terwijl grote bedrijven voor honderden miljarden aan klimaatschade veroorzaken, keren ze volgens onderzoek van de milieuclub in samenwerking met de organisaties SOMO en Profundo het grootste deel van hun nettowinst uit aan hun aandeelhouders. Zo ging bij Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, de laatste jaren bijna 13 miljard euro naar aandeelhouders, staat in het rapport.

Wouter Kolk, campaigner van Milieudefensie, zegt dat de cijfers aantonen dat de bedrijven hun verduurzaming makkelijk zelf kunnen betalen, maar ervoor kiezen om dat niet te doen. Om stelling te nemen tegen het beleid van de bedrijven hebben activisten van Milieudefensie zelf ook aandelen gekocht. Dat geeft ze toegang tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

“Met honderden activistische aandeelhouders zeggen we tegen de CEO’s: houd je aan het klimaatakkoord van Parijs of we zien je, net als Shell en ING, in de rechtbank”, stelt voorzitter Winnie Oussoren van Milieudefensie Jong. De activistische aandeelhouders van Milieudefensie zullen op de vergaderingen eisen dat bedrijven minimaal 48 procent minder CO2 uitstoten in 2030 ten opzichte van 2019.

Vorig jaar verstoorden de klimaatactivisten onder meer de vergaderingen van ING en Ahold Delhaize. Ze stelden om de beurt telkens dezelfde vraag. In de ogen van grote beleggers duurden de bijeenkomsten daardoor onnodig lang en ging de actie ten koste van de behandeling van andere onderwerpen.