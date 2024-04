Na staking dreigt FNV met kort geding tegen Arriva om ov Twente

Vakbond FNV dreigt met een kort geding tegen streekvervoerder Arriva. Volgens FNV houdt Arriva zich niet aan de afspraken die vorige maand zijn gemaakt over aanpassingen van de werkroosters van buschauffeurs in de regio Twente. Die afspraken voorkwamen toen op het laatste moment een staking van de buschauffeurs.

De chauffeurs wilden op 12 maart hun werk neerleggen, om te laten blijken dat ze de werkdruk te hoog vinden. De staking werd op het laatste moment afgeblazen, omdat de vakbonden FNV en CNV alsnog een akkoord bereikten met Arriva over onder meer aanpassingen van de roosters.

Het streven was om die eind april te hebben doorgevoerd, maar het kost volgens Arriva meer tijd om alle afspraken te verwerken in een nieuw dienstenpakket. FNV vindt dat het vervoersbedrijf daarmee de afspraken schendt. De vakbond wil dat Arriva deze week toezegt dat uiterlijk 29 april de afspraken zijn verwerkt in de roosters. Zo niet, dan stapt FNV naar de rechter.