Rijkswaterstaat laat BAM groot onderhoud doen aan A1 en A10

Rijkswaterstaat laat vanaf deze zomer groot onderhoud aan de A1 en A10 rond Amsterdam doen door bouwbedrijf BAM. Het bedrijf gaat onder meer asfalt op deze wegen vervangen door asfalt met een geluidsreducerende laag.

Ook worden verschillende viaducten en de Zeeburgerbrug in de A10 hersteld. Rijkswaterstaat verwacht dat het werk aan de brug in Amsterdam midden september klaar is.

De werkzaamheden aan de A1 zijn in de richting van Amersfoort, tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen. Aan de A10 wordt gewerkt tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer en tussen het knooppunt Watergraafsmeer en de afrit Durgerdam.