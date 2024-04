Veel Nederlanders twijfelen aan informatie die online staat

Veel mensen twijfelen aan dingen die ze online hebben gelezen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zeggen zo’n twee op de drie mensen dat ze informatie hebben gelezen die volgens hen niet klopte, of waarover ze in elk geval twijfelden. Bij het vorige onderzoek, in 2021, was dit iets minder, zo’n 63 procent.

Vooral mensen van 18 tot 35 jaar komen dubieuze berichten tegen. In die groep twijfelt meer dan driekwart aan de waarheid van online informatie.

Als mensen twijfelen over wat ze lezen, gaan ze vooral op zoek naar meer informatie over het onderwerp op andere plekken. Bijna de helft doet dit, en dat is het hoogste percentage van de gehele Europese Unie. Ook kijken mensen naar de bron waar de informatie vandaan komt. Een kleine groep praat er met anderen over.