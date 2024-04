Wilders wijzigt koers om te weinig steun voor een vertrek uit EU

PVV-leider Geert Wilders ziet “geen draagvlak” meer in Nederland voor het verlaten van de Europese Unie. Hij heeft daarom besloten de Nexit niet meer op te nemen in het verkiezingsprogramma van zijn partij voor de verkiezingen van het Europees Parlement in juni.

“Het verlaten van de Europese Unie is niet meer wat we willen”, zei Wilders vlak voor overleg met de informateurs. In Nederland wil volgens hem maar iets van een op de vijf de Europese Unie verlaten. “Dan kun je het beter op een andere manier doen.” Het is “helemaal niet zo’n ommezwaai”, zei hij.

Een andere reden is dat zijn politieke bondgenoten deze lijn hebben gekozen. “Al onze partners en zusterpartijen in de Europese Unie hebben er ook voor gekozen om van binnenuit zo sterk mogelijk te proberen de macht van de Europese Unie uit te hollen.”

De PVV-voorman ging ook nog in op zijn reactie op sociale media over de verwachte stijging van het aantal asielzoekers de komende twee jaar. Hij twitterde “nul concessies” meer te willen doen. De formerende partijen hebben juist radiostilte afgesproken zolang de onderhandelingen duren.

“De een zit in een televisieprogramma, de ander doet het via Twitter” reageerde Wilders. “Ik denk dat we elkaar niet de les moeten lezen over op wat voor manier je het doet. Ik zag ook verschillende collega’s bij praatprogramma’s zitten. Dat doe ik niet. Ik doe het via Twitter.”