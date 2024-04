Adema ‘misschien kwaad’ op Kamerleden die mestplannen niet delen

Demissionair landbouwminister Piet Adema is niet te spreken over Tweede Kamerleden die zeggen dat ze pas in een debat op 25 april met eigen voorstellen komen om de mestcrisis te verlichten. “Als er interessante maatregelen tussen zitten, dan onthouden die Kamerleden de boeren oplossingen”, zegt de minister dinsdag in een debat. “Ik vind dat op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Misschien maak ik me er ook wel kwaad om.”

Adema’s kritiek lijkt vooral gericht tegen Cor Pierik (BBB), die een “vrij breed pakket” aan maatregelen beloofde. “En daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over zeggen”, aldus Pierik. Ook Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV) zei dat ze op 25 april duidelijk maakt welke oplossingen haar partij voor ogen heeft.

Naast het “brede scala aan instrumenten” waar Pieriks fractie nog aan werkt, is de BBB’er voorstander van verder onderhandelen in Brussel om nieuwe uitzonderingen te krijgen van Europese mestregels. Verschillende Kamerleden reageerden daar sceptisch op, en Adema herhaalde dat hij bij de Europese Commissie bot vangt. “Ik kan u zeggen, ik lig er ’s nachts wakker van. Maar de deur is dicht en de deur blijft dicht in Europa. En daartoe hebben wij ons te verhouden.”