Advocaten Marengo-hoofdverdachten: hoger beroep kan niet verder

De advocaten van twee hoofdverdachten in het omvangrijke Marengo-proces vinden dat het hoger beroep niet verder behandeld kan worden. Volgens de verdediging van de broers Saïd en Mohamed R. heeft de rechtbank steken laten vallen en dat de zaak daarom opnieuw moet. Dat zeiden zij dinsdag in de beveiligde rechtbank op Schiphol, waar de tweede inleidende zittingsdag in het hoger beroep in de liquidatiezaak plaatsvindt.

Saïd is eind februari door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zijn jongere broer Mohamed tot 27 jaar, na een eis tot levenslang. Ze gingen alle twee in beroep tegen deze uitspraak.

De advocaten van Saïd R. menen dat hij geen eerlijk proces heeft gehad omdat zijn zaak deels zonder hem en zonder dat hij een advocaat had, is behandeld. Hij zat op dat moment in de cel in Colombia, waar hij wachtte op uitlevering aan Nederland. De verdediging van Saïd vindt daarom dat het proces over moet bij de rechtbank. “Wij doen dit niet om zand in de motor te strooien, om te polariseren of de waarheidsvinding te frustreren”, zei advocaat Robert van ’t Land.

Donderdag gaat het hoger beroep in Marengo verder, dan mag het Openbaar Ministerie reageren op de verweren die gevoerd zijn door de advocaten. Daarna moet het hof beslissen over onder meer de verzoeken van de advocaten. Dat gebeurt tijdens een zitting op 8 mei.

Het Marengo-proces draait om zes moorden en verschillende moordpogingen. De rechtbank veroordeelde naast Saïd R. ook hoofdverdachte Ridouan Taghi en Mario R. tot een levenslange gevangenisstraf. In veertien zaken van de zeventien verdachten in het proces is hoger beroep ingesteld.