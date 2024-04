Amsterdamse vervoerder GVB stopt met X als communicatiekanaal

GVB stopt met X als communicatiekanaal. Dat meldt de Amsterdamse vervoerder dinsdag. Aanleiding is “de aanhoudende, veelal anonieme stroom aan haatdragende uitingen en het gebrek aan toezicht daarop door de eigenaar”.

GVB, dat het openbaar vervoer in en rond Amsterdam verzorgt, gaat voortaan eigen middelen als de website en de GVB-reisapp Gappie inzetten om reizigers te informeren. Het openbaarvervoerbedrijf blijft daarnaast Facebook, LinkedIn en Instagram gebruiken. Het individuele contact met reizigers verloopt via onder meer WhatsApp en e-mail.

“Het socialmediakanaal X is in de afgelopen jaren erg veranderd”, schrijft GVB. “Wat begon als een platform voor dialoog en de uitwisseling van kennis is op dit moment een vrijplaats voor haatdragende en polariserende uitingen. Dit strookt niet met onze maatschappelijke waarden als organisatie.”

De vervoerder omarmt naar eigen zeggen het interne en externe maatschappelijk debat. “Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij en vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom, veilig en gewaardeerd voelt.”