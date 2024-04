COA stevent af op maandlange overschrijding capaciteit Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt de balans op van het aantal mensen dat de nacht heeft doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als dit er opnieuw meer dan 2000 zijn, hebben daar sinds 9 maart elke nacht te veel mensen geslapen, omdat het COA hen niet kon doorplaatsen naar andere plekken in het land.

Als het maximumaantal opnieuw wordt overschreden, komt het boetebedrag dat aan de gemeente Westerwolde moet worden betaald boven de 500.000 euro. Die gemeente, waar Ter Apel in ligt, dwong onder meer vanwege overlast in de omgeving via de rechter af dat het afgesproken maximum in het aanmeldcentrum wordt gehandhaafd. Sinds 22 februari geldt daarom een dwangsom van 15.000 euro voor elke dag dat er meer dan 2000 mensen overnachten. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Om mensen toch een bed te geven, brengt het COA asielzoekers naar de nachtopvang in 2e Exloërmond. Die locatie, op vijftien minuten rijden van het aanmeldcentrum, sluit nu. Vanaf komende nacht wordt uitgeweken naar het Drentse Zuidwolde, op zo’n 45 minuten rijden. Asielzoekers worden daar de komende twee maanden ’s avonds naartoe gebracht, krijgen er eten en een bed en gaan dan voor het vervolg van hun procedure in de ochtend terug naar Ter Apel. Het is de derde nachtopvanglocatie. In december en januari gingen mensen op en neer naar Stadskanaal.

Vorige week bracht het COA 125 mensen naar een hal in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar worden ook mensen uit Oekraïne op kampeerbedjes opgevangen. Voor hen allen wordt vanuit daar een plek in een andere gemeente gezocht.