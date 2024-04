Groeiend aantal Nederlandse MKB-bedrijven breidt uit naar het buitenland

Een opvallende ontwikkeling tekent zich af binnen Nederlandse MKB-bedrijven: een groeiend aantal waagt de sprong naar internationale expansie. Recentelijk gepubliceerde statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigen deze trend.

Stijging in internationale activiteiten

Het aantal Nederlandse MKB-bedrijven dat actief is in het buitenland is in de afgelopen drie jaar gestegen met maar liefst 16%, wat neerkomt op een totaal van 85.000 bedrijven die internationale activiteiten ontplooien. De stijging wordt toegeschreven aan verschillende factoren, zoals de toenemende globalisering, innovatieve technologieën en de groeiende vraag naar Nederlandse producten en diensten in het buitenland.

Uitdagingen bij internationale uitbreiding

Bij het uitbreiden naar het buitenland stuiten Nederlandse MKB-bedrijven op verschillende uitdagingen.

Personeelswerving: Vaak begint het bij het vinden van geschikt salespersoneel dat voor klantwerving en acquisitie werkt in het buitenland. Als antwoord op deze uitdaging, ontstaan recruitmentbedrijven die zich specifiek specialiseren in personeelswerving in het buitenland voor Nederlandse bedrijven.

Financiële uitdagingen: Het financieren van internationale expansie kan een knelpunt vormen voor MKB-bedrijven, vooral bij het betreden van nieuwe markten waar hogere investeringen nodig zijn.

(Online) marketing: Uit onderzoek blijkt dat bedrijven als eerste investeren in hun Google-vindbaarheid (SEO en SEA) in het land dat ze willen aanboren. Daarvoor wordt vaak een online-marketingbureau of gespecialiseerde freelancer in de arm genomen.

Positieve Gevolgen voor de Nederlandse Economie

Ondanks deze uitdagingen dragen de internationale activiteiten van Nederlandse MKB-bedrijven aanzienlijk bij aan de Nederlandse economie. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat deze bedrijven gemiddeld 20% meer omzet genereren dan binnenlands georiënteerde bedrijven.

Bijdrage aan de Nederlandse Economie

Bovendien dragen deze bedrijven bij aan de werkgelegenheid in Nederland, met 1 op de 5 banen in het MKB die direct of indirect afhankelijk zijn van internationale handel. De export van Nederlandse goederen en diensten is gestaag gestegen, met een totale exportwaarde van meer dan 700 miljard euro in 2023, waarbij het MKB een belangrijke rol speelt.

Het groeiende aantal Nederlandse MKB-bedrijven dat uitbreidt naar het buitenland toont aan dat ondernemers steeds vaker internationale kansen benutten. Ondanks de uitdagingen zijn de positieve gevolgen voor zowel individuele bedrijven als de Nederlandse economie duidelijk zichtbaar. Met de juiste strategieën en ondersteuning kunnen deze bedrijven blijven groeien en bijdragen aan het verder versterken van de internationale positie van Nederland als handelsland.