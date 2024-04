ILT ziet meer geluidsmeldingen Schiphol, terwijl vloot stiller is

Vliegtuigen worden stiller, terwijl het aantal meldingen over geluidshinder rond Schiphol toeneemt. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport dinsdag in een rapport.

Dat de aantallen meldingen over geluidshinder zijn toegenomen, baseert ILT op het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), waar omwonenden terechtkunnen die last hebben van vliegtuiggeluid. In 2019 waren er nog zo’n 298.000 meldingen over hinder, laat het BAS weten aan ANP. In 2022 waren dat er 340.000, en in 2023 waren er nog iets meer meldingen.

De vliegtuigen die op Schiphol landen en opstijgen, waren 6 procent stiller in 2022 dan in 2018. Althans, dat zouden ze moeten zijn aan de hand van Europese certificaten die per vliegtuigmodel gelden. De ILT heeft geen geluidsmetingen gedaan, maar vertrouwt erop dat die certificaten kloppen.

Het is denkbaar dat omwonenden sinds de stille coronatijd meer last hebben van overvliegende toestellen. ILT-programmamanager Marco Buitelaar zegt: “Dat zie je bijvoorbeeld bij de zware vrachtvliegtuigen: als die aan de randen van de dag langskomen, leveren ze meer hindermeldingen op dan eerst.”

Daarmee wil de inspectie niet zeggen dat omwonenden meer klagen dan nodig. De hogere aantallen hindermeldingen kunnen ook een signaal zijn dat luchtvaartbedrijven meer moeten doen om stiller te worden, zegt Karin Visser, directeur van de Luchtvaartautoriteit die onder de ILT valt. “Er zijn nog punten waar ze nog iets kunnen doen. Bijvoorbeeld niet aan de rand van de dag met die vrachtvliegtuigen vliegen.”