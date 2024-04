Nederland en bondgenoten sturen noodaggregaten naar Oekraïne

Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk sturen nog eens 157 stroomaggregaten naar Oekraïne. Daar komen nog tien generatoren bij uit EU-noodarsenalen voor rampenbestrijding. Ze moeten het land aan stroom helpen nu Rusland met bombardementen de elektriciteitsvoorziening voortdurend lamlegt, zegt de Europese Commissie.

De rampbestrijdingsdienst van de Europese Unie stuurt tien generatoren van 1 megawatt. Een gemiddeld ziekenhuis zou daarmee in noodmodus toekunnen, stelt de Europese Commissie. De aggregaten die Nederland en de drie andere EU-lidstaten sturen, zijn van allerhande formaat.

De laatste weken heeft het Oekraïense elektriciteitsnetwerk weer “aanzienlijke schade” opgelopen, zegt de commissie. “Ruslands opzet om Oekraïne het donker in te bombarderen zal niet slagen”, zegt Eurocommissaris Janez Lenarcic. “De EU werkt dag en nacht om de stroomvoorziening in Oekraïne in stand te houden.”