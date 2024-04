Politie vraagt aandacht executies in onderzoek IS-verdachte Arkel

De politie heeft in het programma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor een aantal executies in Syrië in 2014 met betrekking tot het terreuronderzoek naar Ayham A. uit het Zuid-Hollandse Arkel. In het programma zijn beelden getoond van twee mannen die volgens de politie ondervraagd worden door Islamitische Staat voorafgaand aan hun executie.

De rechercheurs van het Team Internationale Misdrijven willen weten wie precies betrokken zijn geweest bij de gevangennemingen en de executies. De slachtoffers zouden bij de strijdgroep Liwa al-Hajar al-Aswad hebben behoord.

Zeker twaalf strijders van die groep, onder wie de twee op beeld, zouden half januari 2014 door IS zijn geëxecuteerd. Dat gebeurde bij een elektriciteitscentrale in de zuidelijke wijk Yalda van de Syrische hoofdstad Damascus. De twee zijn ook te zien na hun executie als ze tussen de andere slachtoffers liggen. De politie zoekt specifiek getuigen die destijds in Syrië waren en die de slachtoffers hebben gezien in de gevangenis van IS. De uitzending was in het Arabisch ondertiteld.

De in Syrië geboren man uit Arkel werd begin vorig jaar aangehouden en zit nog altijd vast. Volgens het Openbaar Ministerie is A. vermoedelijk tussen 2015 en 2018 een veiligheidschef van IS geweest. De politie zegt nu dat hij betrokken zou zijn geweest bij het gevangennemen van tegenstanders.

Volgens het OM was de man eerder ook betrokken bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra, waar hij eveneens een leidinggevende functie zou hebben gehad. A. vroeg in 2019 asiel aan in Nederland.