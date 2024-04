Verdediging Gillis mag getuigen horen in fraudezaak vakantieparken

De verdediging van vakantieparkeigenaar Peter Gillis mag per vakantiepark een medewerker als getuige horen in de fraudezaak tegen Gillis. Ook mag de verdediging een medewerker van de Belastingdienst en twee medewerkers van de Oostappengroep van Gillis als getuigen horen, evenals de leider van het team dat boekenonderzoek verrichtte in de vakantieparken. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. Ook de advocaten van de dochter van Peter Gillis en diens ex-vrouw mogen deze getuigen horen.

De advocaten van Peter Gillis en enkele medeverdachten van vermeende belastingfraude rond zijn vakantieparken hadden de rechtbank om extra onderzoek gevraagd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben Gillis en medeverdachten dochter Inge en ex-vrouw Treesie zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan fraude in acht Oostappen-vakantieparken in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en een holding. De verdediging betwist dat er sprake is van fraude, hooguit van administratieve verzuimen. Gillis zelf sprak tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Den Bosch op 19 maart van een “hetze” door justitie.

Alle getuigen worden voor de rechter-commissaris gehoord. Enkele andere verzoeken van de verdediging werden afgewezen, zoals het verzoek om de hele zaak tegen Gillis niet ontvankelijk te verklaren.

Volgens het OM zouden in de vakantieparken huisjes zijn verhuurd zonder dat in de administratie op te nemen. De huurders moesten de huur volgens het OM contant betalen, geld dat vaak door Peter Gillis zelf zou zijn geïnd. Daardoor is volgens justitie een grote omzet buiten de boeken gebleven. Ook zou Gillis documenten hebben vernietigd en zou loonadministratie van buitenlandse medewerkers ontbreken.

Volgens het OM was de administratie van de parken een rommeltje, en zouden Gillis en zijn medewerkers onjuiste of onvolledige informatie hebben gegeven aan de Belastingdienst.

Meerdere gemeenten pakken Gillis inmiddels aan voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten, het niet betalen van toeristenbelasting, het uitbaten van horeca zonder vergunning, illegale uitbreiding en het laten verloederen van zijn parken.