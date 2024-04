Yeşilgöz baalt van ‘puinzooi’ bij Ajax

“Een puinzooi”, zo noemt demissionair justitieminister en VVD-leider Dilan Yeşilgöz de situatie bij haar favoriete voetbalclub Ajax. “Dat is het meest parlementaire taalgebruik dat ik daarop kan verzinnen. Ik zou liever andere woorden gebruiken.”

Ajax is weggezakt in een diepe bestuurlijke crisis na de plotselinge schorsing van directeur Alex Kroes, die beticht wordt van handel met voorkennis in aandelen in de Amsterdamse club. De echtgenoot van Yeşilgöz, René Zegerius, zit in de bestuursraad van Ajax, die bijna driekwart van de aandelen bezit en daarmee een doorslaggevende stem heeft in de vergadering van aandeelhouders.

De sportieve malaise bereikte zondag een nieuw dieptepunt. Ajax leed in de Kuip een recordnederlaag (6-0) tegen aartsrivaal Feyenoord en zakte weg naar de zesde plaats in de Eredivisie. Yeşilgöz en haar man zagen de bui hangen en keken niet naar de wedstrijd, bekent zij. “We zijn een rondje gaan lopen met de hond.”